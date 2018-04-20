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Центр Берлина парализовало из-за бомбы Второй мировой войны

Киев • УНН

 • 48858 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Поблизости главного вокзала в Берлине (Германия- ред.) нашли неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Центр Берлина парализовало из-за бомбы Второй мировой войны

Саперы должны обезвредить обнаруженную поблизости от главного вокзала в Берлине 500-килограммовую бомбу, сброшенную на город британцами во время Второй мировой войны. На время разминирования в пятницу, 20 апреля, вокзал и близлежащие строения будут закрыты, а все посетители эвакуированы.

Власти города проведут эвакуацию около 10 тысяч местных жителей, которые проживают в радиусе 800 метров от места нахождения бомбы.

Поскольку бомба была обнаружена в непосредственной близости от правительственного квартала, эвакуация затронет и некоторые ведомства, в том числе, министерство экономики, Федеральную разведывательную службу Германии, а также частично министерство транспорта.
В частности, главный вокзал будет закрыт, начиная с 10 утра по местному времени.

Как сообщал УНН, на строительной площадке недалеко от центрального вокзала в Берлине обнаружили авиабомбу времён Второй мировой войны.

В мае 2017 году около 50 тыс. человек эвакуировали в немецком Ганновере для того, чтобы специалисты обезвредили и вывезли пять бомб времен Второй мировой войны.

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