Цех з виготовлення контрафактного алкоголю викрили під Маріуполем
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Цех з виготовлення контрафактної алкогольної продукції викрили правоохоронці поблизу Маріуполя. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
Так, за результатами перевірки на одному з підприємств у смт Новотроїцьке правоохоронці знайшли устаткування для виготовлення алкогольної продукції, майже 100 літрів спирту та 29 літрів слабоалкогольних напоїв.
Наразі тривають слідчі дії, відкрито кримінальне провадження.