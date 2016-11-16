Цех по изготовлению контрафактного алкоголя разоблачили под Мариуполем
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Цех по изготовлению контрафактной алкогольной продукции разоблачили правоохранители вблизи Мариуполя. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Так, по результатам проверки на одном из предприятий в г. Новотроицк правоохранители нашли оборудование для изготовления алкогольной продукции, около 100 литров спирта и 29 литров слабоалкогольных напитков.
Сейчас продолжаются следственные действия, открыто уголовное производство.