Цех по изготовлению контрафактного алкоголя разоблачили под Мариуполем

Так, по результатам проверки на одном из предприятий в г. Новотроицк правоохранители нашли оборудование для изготовления алкогольной продукции, около 100 литров спирта и 29 литров слабоалкогольных напитков.

Сейчас продолжаются следственные действия, открыто уголовное производство.