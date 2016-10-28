Цех пластмасових виробів горів на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Вогнеборці ліквідували пожежу в цеху пластмасових виробів у селі Годовиця на Львівщині, травмованих і загиблих немає. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС у Львівській області.
До Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в цеху пластмасових виробів у селі Годовиця Пустомитівського району (на вул. Лесі Українки). Пожежа виникла в одноповерховій приватній будівлі.
На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів вогнем вже повністю був охоплений дах споруди, внаслідок чого відбувся його обвал. У палаючому приміщенні знаходилося промислове обладнання та пластмасові вироби.
Вщент згорів дах та приміщення цеху на площі 240 кв. м. Травмованих і загиблих немає.
Причину займання встановлюють правоохоронці.