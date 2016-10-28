Цех пластмассовых изделий горел во Львовской области

В Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в цехе пластмассовых изделий в селе Годовица Пустомытовского района (на ул. Леси Украинки). Пожар возник в одноэтажном частном здании.

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений огнем уже полностью была охвачена крыша здания, в результате чего произошел его обвал. В горящем помещении находилось промышленное оборудование и пластмассовые изделия.

Полностью сгорели крыша и помещение цеха на площади 240 кв.м. Травмированных и погибших нет.

Причину возгорания устанавливают правоохранители.