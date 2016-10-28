Цех пластмассовых изделий горел во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Пожарные ликвидировали пожар в цехе пластмассовых изделий в селе Годовица во Львовской области, травмированных и погибших нет. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС во Львовской области.
В Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в цехе пластмассовых изделий в селе Годовица Пустомытовского района (на ул. Леси Украинки). Пожар возник в одноэтажном частном здании.
На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений огнем уже полностью была охвачена крыша здания, в результате чего произошел его обвал. В горящем помещении находилось промышленное оборудование и пластмассовые изделия.
Полностью сгорели крыша и помещение цеха на площади 240 кв.м. Травмированных и погибших нет.
Причину возгорания устанавливают правоохранители.