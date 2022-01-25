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Це ще не неминуча ескалація, а тонкощі дипломатичної гри: Зеленський про евакуацію працівників посольств з України

Це ще не неминуча ескалація, а тонкощі дипломатичної гри: Зеленський про евакуацію працівників посольств з України

Київ • УНН

 • 21620 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що евакуація деякими країнами своїх дипломатів з України не означає неминучу ескалацію і є тонкощами складної дипломатичної гри. Про це він сказав у своєму відеозверненні, передає УНН.

Цитата

“Посольства країн ЄС та багато інших залишають усіх своїх працівників в Україні. А те, що деякі країни вивозять частину своїх дипломатів — ще зовсім не означає неминучу ескалацію і є тонкощами складної дипломатичної гри”, — заявив Зеленський.

Доповнення

Країни розпочали евакуацію сімей своїх дипломатів з території України у зв’язку з навислою загрозою вторгнення Росії.

Так, стало відомо, що США дали вказівки родичам співробітників свого посольства залишити Україну, заявивши, що російське вторгнення може статися “у будь-який час”. Державний департамент США також попередив людей, щоб вони не їздили в Україну і Росію через напругу.

Велика Британія після США почала відкликати співробітників посольства в Україні на тлі загрози російського вторгнення.

Австралія також видала розпорядження щодо евакуації членів сімей своїх дипломатів в Україні.

Зазначимо, що країни Євросоюзу повідомляють про відсутність потреби в евакуації членів сімей та співробітників посольств у Києві.

У МЗС України вказали, що на території України — 129 посольств та консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій. І станом на 24 січня лише чотири держави повідомили МЗС України про наміри здійснити евакуацію членів родин і частини співробітників або дозволити їм добровільно залишити українську територію: США, Велика Британія, Австралія та Німеччина.

Решта держав, Європейський Союз, ОБСЄ, Рада Європи, ООН, НАТО та представництва інших міжнародних і регіональних організацій інформували МЗС про відсутність на цьому етапі планів здійснювати евакуацію або скорочення персоналу з огляду на відсутність достатніх причин для такого кроку. Такої позиції дотримуються і ті країни, дипломатичні представництва яких розташовані в регіонах нашої держави, які межують з територією РФ, що у МЗС України назвали важливим.

У МЗС висловили вдячність міжнародним партнерам, “які тверезо оцінюють ситуацію, що склалася, і не вдаються до передчасних евакуаційних заходів”.

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