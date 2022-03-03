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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 807 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Це розгублені діти, яких використали, заберіть їх додому - Зеленський про російських солдатів

Це розгублені діти, яких використали, заберіть їх додому - Зеленський про російських солдатів

Київ • УНН

 • 292536 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. У своєму щоденному зверненні Президент України Володимир Зеленський звернувся до росіян, аби вони забрали своїх солдатів. Про це інформує УНН

Цитата

"Проженемо. З ганьбою. Як роблять ті люди, прості люди, які виганяють окупантів із продуктових магазинів, коли російські військові намагаються знайти собі їжу. Це не воїни наддержави. Це розгублені діти, яких використали. Заберіть їх додому!" - про це йдеться у зверненні Президента.

Додамо

Майже 9 тисяч окупантів загинули за тиждень вторгнення. 

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