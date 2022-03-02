Майже 9 тисяч окупантів загинули за тиждень вторгнення
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Володимир Зеленський під час свого звернення до народу повідомив, що за тиждень вторгнення Росії на українські землі загинуло 9 тисяч окупантів. Про це інформує УНН.
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"Майже дев'ять тисяч убитих росіян! За один тиждень! На Миколаївському напрямку окупантам доводиться десятками гвинтокрилів забирати своїх «двохсотих» і «трьохсотих». 19 років, 20 років... Що вони бачили у житті, окрім цього вторгнення? Але більшість із них так і залишається повсюди...." - повідомив Президент України Володимир Зеленський.
"Україна не хоче бути покритою трупами військових!" - додав Глава держави.
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