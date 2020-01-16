"Це монтаж - 200%" - Арахамія щодо можливих слів Гончарука про "профана в економіці"

"Він (Гончарук, - ред.) казав, що це просто нарізка, він казав, що це було 3-4 години так званої "стратегічної сесії з макроекономічної стабільності". По-перше, це було 16 грудня, і яка була послідовність фраз - ніхто не може пам’ятати. Те, що це монтаж - це 200%... це могло бути сказати гумористично", - заявив він.

Нагадаємо, у мережі опублікували запис розмови, ймовірно, Прем'єр-міністра Олексія Гончарука, під час якої останній обговорює економічні питання і зазначає, що він "повний профан в економіці".

Записи були оприлюдненні перед засіданням фракції партії "Слуга народу", під час якої мали обговорюватися кадрові питання та, зокрема, "захмарні" зарплати окремих міністрів та їхніх заступників. Гончарук на засідання фракції не прийшов.

За неофіційною інформацією, він поїхав до Офісу Президента. Після чого з’явилася інформація, що Прем’єр написав заяву про відставку з посади, однак, цю інформацію спростували у пресслужбі Кабміну.