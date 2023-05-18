Це фікція: Подоляк відреагував на ідеї у ЗМІ про “замороження конфліктів”
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, у відповідь на закиди про ідеї “замороження конфліктів”, зазначив, що наразі таких сценарії немає у порядку денному, пише УНН з посиланням на Twitter урядовця.
Цитата
“Будь-які ідеї “заморожених конфліктів”, що негайно лунають у ЗМІ, — це фікція, псевдоаналітичний продукт і напрям лобістських зусиль російської дипломатії.
У реальному порядку денному таких сценаріїв немає, в жодному кабінеті вони не обговорюються. Усі гравці чудово розуміють обмеженість ресурсу та часу в рф і путінській еліті.
Шлях незмінний. Будемо дотискати”, — йдеться у повідомленні.
Доповнення
Подоляк відреагував на статтю видання Politico, у якій офіційні особи США заявили, що враховують ймовірність того, що російсько-українська війна перетвориться на заморожений конфлікт, який триватиме багато років — можливо, десятиліть — і поповнить ряди подібних тривалих протистоянь на Корейському півострові.
Будь-які ідеї «заморожених конфліктів», що періодично лунають у #ЗМІ, – це фікція, псевдоаналітичний продукт і напрям лобістських зусиль російської дипломатії. У реальному порядку денному таких сценаріїв немає, у жодних кабінетах вони не обговорюються. Усі гравці чудово розуміють…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 18, 2023