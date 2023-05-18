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Це фікція: Подоляк відреагував на ідеї у ЗМІ про “замороження конфліктів”

Це фікція: Подоляк відреагував на ідеї у ЗМІ про “замороження конфліктів”

Київ • УНН

 • 236448 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, у відповідь на закиди про ідеї “замороження конфліктів”, зазначив, що наразі таких сценарії немає у порядку денному, пише УНН з посиланням на Twitter урядовця.

Цитата 

“Будь-які ідеї “заморожених конфліктів”, що негайно лунають у ЗМІ, — це фікція, псевдоаналітичний продукт і напрям лобістських зусиль російської дипломатії. 

У реальному порядку денному таких сценаріїв немає, в жодному кабінеті вони не обговорюються. Усі гравці чудово розуміють обмеженість ресурсу та часу в рф і путінській еліті. 

Шлях незмінний. Будемо дотискати”, — йдеться у повідомленні. 

Доповнення 

Подоляк відреагував на статтю видання Politico, у якій офіційні особи США заявили, що враховують ймовірність того, що російсько-українська війна перетвориться на заморожений конфлікт, який триватиме багато років — можливо, десятиліть — і поповнить ряди подібних тривалих протистоянь на Корейському півострові.

Будь-які ідеї «заморожених конфліктів», що періодично лунають у #ЗМІ, – це фікція, псевдоаналітичний продукт і напрям лобістських зусиль російської дипломатії. У реальному порядку денному таких сценаріїв немає, у жодних кабінетах вони не обговорюються. Усі гравці чудово розуміють…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 18, 2023

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