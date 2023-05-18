Это фикция: Подоляк отреагировал на идеи в СМИ о "замораживании конфликтов"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, в ответ на заявления об идеях “замораживания конфликтов”, отметил, что сейчас таких сценариев нет в повестке дня, пишет УНН со ссылкой на Twitter чиновника.
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“Любые идеи “замороженных конфликтов”, немедленно звучащие в СМИ, — это фикция, псевдоаналитический продукт и направление лоббистских усилий российской дипломатии.
В реальной повестке дня таких сценариев нет, ни в одном кабинете они не обсуждаются. Все игроки прекрасно понимают ограниченность ресурса и времени в рф и путинской элите.
Путь неизменен. Будем дожимать”, — говорится в сообщении.
Дополнение
Подоляк отреагировал на статью издания Politico, в которой официальные лица США заявили, что учитывают вероятность того, что российско-украинская война превратится в замороженный конфликт, который продлится много лет — возможно, десятилетий — и пополнит ряды подобных длительных противостояний на Корейском полуострове.
Будь-які ідеї «заморожених конфліктів», що періодично лунають у #ЗМІ, – це фікція, псевдоаналітичний продукт і напрям лобістських зусиль російської дипломатії. У реальному порядку денному таких сценаріїв немає, у жодних кабінетах вони не обговорюються. Усі гравці чудово розуміють…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 18, 2023