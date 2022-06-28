Це буде крах: Буданов пояснив, чому росія не виведе свої війська з України

Деталі

За його словами, сьогодні лінія фронту простягається на 2400 км, тобто стільки ж, скільки утримував у Другій світовій війні СРСР проти нацистської Німеччини.

“Тоді Радянський Союз отримав із Заходу набагато більше військової підтримки. Заходу потрібно надавати допомогу „серйозніше“, інакше війна затягнеться довше і матиме більші витрати для України та світу. Перші ознаки голоду в Африці стали можливими через морську блокаду росією чорноморських портів та перешкоджання постачанню українського зерна”, — заявив Буданов.

Цитата

Також, погоджуючись із західною оцінкою, що російські війська деградували та деморалізовані, начальник ГУР МО України зауважив, що армія рф добровільно не покине окуповані території: “Якщо росія зараз визнає, що не змогла перемогти Україну, це буде не крах системи, це буде крах державності. Тому російська армія буде змушена боротися до кінця. У них немає іншого виходу”.

Доповнення

Українські захисники продовжують зміцнювати свої позиції на височинах у Лисичанську, відступивши від Сєвєродонецька, інформують у МО Британії. Бійці продовжують порушувати командування та контроль російської армії, завдаючи успішних ударів в тилу росіян.