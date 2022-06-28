Це буде крах: Буданов пояснив, чому росія не виведе свої війська з України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Голова української розвідки Кирило Буданов прокоментував ситуацію на фронті, запевнивши, що російські окупанти будуть воювати на території України до кінця. За його словами, якщо росія зараз визнає, що не змогла перемогти Україну, це буде не крах системи, це буде крах російської державності. Про це Буданов розповів у інтерв’ю виданню “Financial Times”, передає УНН.
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За його словами, сьогодні лінія фронту простягається на 2400 км, тобто стільки ж, скільки утримував у Другій світовій війні СРСР проти нацистської Німеччини.
“Тоді Радянський Союз отримав із Заходу набагато більше військової підтримки. Заходу потрібно надавати допомогу „серйозніше“, інакше війна затягнеться довше і матиме більші витрати для України та світу. Перші ознаки голоду в Африці стали можливими через морську блокаду росією чорноморських портів та перешкоджання постачанню українського зерна”, — заявив Буданов.
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Також, погоджуючись із західною оцінкою, що російські війська деградували та деморалізовані, начальник ГУР МО України зауважив, що армія рф добровільно не покине окуповані території: “Якщо росія зараз визнає, що не змогла перемогти Україну, це буде не крах системи, це буде крах державності. Тому російська армія буде змушена боротися до кінця. У них немає іншого виходу”.
Доповнення
Українські захисники продовжують зміцнювати свої позиції на височинах у Лисичанську, відступивши від Сєвєродонецька, інформують у МО Британії. Бійці продовжують порушувати командування та контроль російської армії, завдаючи успішних ударів в тилу росіян.