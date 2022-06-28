Українські сили зміцнюють свої позиції на височинах у Лисичанську і завдають успішних ударів по тилу армії рф - британська розвідка

Деталі

Українські захисники продовжують зміцнювати свої позиції на височинах у Лисичанську, відступивши від Сєвєродонецька, інформують у МО Британії. Бійці продовжують порушувати командування та контроль російської армії, завдаючи успішних ударів в тилу росіян, йдеться у звіті

За даними Міністерства оборони Великої Британії, протягом 24-26 червня росія завдала інтенсивних хвиль ударів по Україні з білорусі та рф, використовуючи ракети великої дальності "AS-4 KITCHEN" (Х-22) і "AS-23a KODIAK" (Х-101). Ці ракети були розроблені для ураження цілей, що мають стратегічне значення, але окупанти продовжують витрачати їх для тактичної переваги.

Окрім того, зазначають у британській розвідці, росія аналогічно виставляла елементи шести різних армій під Сєвєродонецьком, але досягла там лише тактичного успіху. Згідно з оцінками експертів, російські збройні сили дедалі більше виснажуються і стикаються зі зниженим рівнем бойової ефективності, який, ймовірно, є нестійким у довгостроковій перспективі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Лисичанську росіяни обстріляли натовп людей: щонайменше 8 загиблих та понад 20 поранених