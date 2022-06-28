Украинские силы укрепляют свои позиции на возвышенностях в Лисичанске и наносят успешные удары по тылу армии рф - британская разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Украинские защитники укрепляют свои позиции на возвышенностях в Лисичанске и наносят успешные удары по тылу армии рф, говорится в отчете британской разведки, пишет УНН.
Детали
Украинские защитники продолжают укреплять свои позиции на возвышенностях в Лисичанске, отступив от Северодонецка, информируют в МО Британии. Бойцы продолжают нарушать командование и контроль российской армии, нанося успешные удары в тылу россиян, говорится в отчете
По данным Министерства обороны Великобритании, в течение 24-26 июня россия нанесла интенсивные волны ударов по Украине из беларуси и рф, используя ракеты большой дальности "AS-4 KITCHEN" (Х-22) и "AS-23a KODIAK" (Х-101). Эти ракеты были разработаны для поражения целей, имеющих стратегическое значение, но оккупанты продолжают тратить их для тактического превосходства.
Кроме того, отмечают в британской разведке, россия аналогично выставляла элементы шести разных армий под Северодонецком, но достигла там только тактического успеха. Согласно оценкам экспертов, российские вооруженные силы все больше истощаются и сталкиваются с пониженным уровнем боевой эффективности, который, вероятно, неустойчив в долгосрочной перспективе.
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