Это будет крах: Буданов объяснил, почему россия не выведет свои войска из Украины

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КИЕВ. 28 июня. УНН. Глава украинской разведки Кирилл Буданов прокомментировал ситуацию на фронте, заверив, что российские оккупанты будут воевать на территории Украины до конца. По его словам, если россия сейчас признает, что не смогла победить Украину, это будет не крах системы, это будет крах российской государственности. Об этом Буданов рассказал в интервью изданию “Financial Times”, передает УНН.

Детали

По его словам, сегодня линия фронта простирается на 2400 км, то есть столько же, сколько удерживал во Второй мировой войне СССР против нацистской Германии.

“Тогда Советский Союз получил с Запада гораздо больше военной поддержки. Западу нужно оказывать помощь „более серьезно“, иначе война затянется дольше и будет иметь большие затраты для Украины и мира. Первые признаки голода в Африке стали возможны из-за морской блокады россией черноморских портов и препятствования поставкам украинского зерна”, — заявил Буданов.

Цитата

Также, соглашаясь с западной оценкой, что российские войска деградировали и деморализованы, начальник ГУР МО Украины отметил, что армия рф добровольно не покинет оккупированные территории: “Если россия сейчас признает, что не смогла победить Украину, это будет не крушение системы, это будет крушение государственности. Поэтому русская армия будет вынуждена сражаться до конца. У них нет другого выхода”.

Дополнение

Украинские защитники продолжают укреплять свои позиции на возвышенностях в Лисичанске, отступив от Северодонецка, информируют в МО Британии. Бойцы продолжают нарушать командование и контроль российской армии, нанося успешные удары в тылу россиян.

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