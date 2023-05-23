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“Це Богом прокляте місце”: Ярослав Железняк заявив, що АРМА потрібно ліквідувати

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Ярослав Железняк вважає, що Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активів, отриманих від корупційних та інших злочинів треба ліквідувати, бо фактичного результату роботи воно не приносить. Про це нардеп заявив після закінчення засідання ТСК з економічної безпеки, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Мені здається, що це Богом прокляте місце, тому що там третій чи четвертий керівник отримує підозру від НАБУ. Не знаю чи допоможуть нам святі сили вигнати злий дух із цього органу (АРМА, - ред.), але мені здається, що якщо не розраховувати на містику, то напевно нічого кращого ніж ліквідувати АРМА у тому вигляді в якому вона є немає. А її функції по управлінню і продажу майна треба передати тому держ органу, який може зробити нормальні об’яви і хоча б брати слухавку, коли їм телефонують. Все те, що відбувається в АРМА останні півтора роки викликає лише сором”, - заявив Железняк.

Контекст

Сьогодні відбулося засідання Тимчасової слідчої комісії з економічної безпеки на якому розглядалося питання ефективності управління арештованими активами, зокрема вилученими в росіян. Через те, що т.в.о. керівника АРМА Дмитро Жоравович на нього не з'явився, члени комісії ухвалили рішення про звернення до Національної поліції про його примусовий привід, бо неявка на засідання ТСК є прямим порушенням закону.

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Раніше

ТСК вже висловлювала претензії до роботи Агентства. Йдеться про реалізацію з аукціону арештованого російського аміаку та білоруського калію. Представники ТСК мали претензії до вартості реалізації цих активів, яка на їхню думку була заниженою, а також до строків реалізації, зокрема аміаку, що розтяглися в часі. В АРМА пояснили, що вартість була сформована відповідно до вимог закону оцінщиком, яким було враховано супутні витрати, зокрема, вартість зберігання аміаку. А на строки реалізації вплинув технологічний процес завантаження та відвантаження продукту.

Довідка

"Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів порушень законодавства України посадовими особами Бюро економічної безпеки України, органів державної влади та інших державних органів, які здійснюють повноваження у сфері економічної безпеки, що могли призвести до зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів" - була сформована минулого року.

Комісія розслідує можливі порушення в роботі посадовців Бюро економічної безпеки України, Служби безпеки України, Національної поліції України, Державної податкової служби України, Державної служби фінансового моніторингу України, Державної митної служби України, що призвели до зменшення доходів до бюджетів чи порушення прав бізнесу.

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