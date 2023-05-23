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Складна математика на ТСК: в АРМА не змогли назвати точну кількість російських активів переданих їм в управління

Складна математика на ТСК: в АРМА не змогли назвати точну кількість російських активів переданих їм в управління

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Начальник управління менеджменту активів АРМА Олексій Таможанський на засіданні Тимчасової слідчої комісії з питань економічної безпеки не зміг чітко відповісти на питання народних депутатів щодо кількості російських активів, переданих Агентству в управління, передаэ кореспондент УНН.

Деталі

Під час засідання голова ТСК, нардеп Ярослав Железняк запитав у представника АРМА, скільки російських активів та на яку суму було передано АРМА в управління. На що Олексій Таможанський почав роз’яснювати правові моменти передачі до АРМА арештованих активів.

Після повторного запитання Железняка представник АРМА відповів: “Якщо ми говоримо про передані в управління корпоративні права, які виражені виключно в грошовому еквіваленті, з цих активів, якщо ви кажете про російські підприємства, - це складає близько 80%. Це виключно корпоративні права”.

Також Таможанський розповів, що сума активу, що передається в управління визначається після того, як відібрано управителя і проведено оцінку. Разом з тим він зазначив, що за 2022 рік Агентство оголосило 557 конкурсів на відбір управителя. Тоді народні депутати уточнили, що раніше на ТСК правоохоронці змогли назвати точні дані щодо переданого до АРМА майна і попросили назвати конкретну цифру. За словами Таможанського, рухомого майна до АРМА було передано близько 20 тисяч одиниць. Під час подальшої дискусії він назвав цифру близько 25 тисяч одиниць. Представник АРМА пояснив, що точну цифру назвати неможливо, адже арешт може бути знятий з майна, а потім накладений повторно, тож ця цифра є динамічною.

“Цей етап не статичний, він динамічний, оскільки скасовуються арешти і ця цифра постійно змінюється”, - відповів Таможанський.

Нардепи залишилися незадоволеними відповіддю і звинуватили представника Агентства у непідготовленості. Нардеп Данило Гетманцев зазначив, що слід було підготувати цифру на конкретну звітну дату. Не отримавши конкретної відповіді щодо кількості активів, голова ТСК Ярослав Железняк уточнив, скільки коштів було передано до держбюджету від управління арештованими активами, зазначивши що, за підрахунками громадських активістів, це 38,4 млн за 2022 рік. Представник АРМА підтвердив суму, озвучену нардепом. Олексій Таможанський також зазначив, що за 2022 рік було обрано 15 управителів для арештованих активів. Але він не зміг відповісти на уточнювальне питання, скільки саме активів передали.

“Це різні активи, які складаються з різного рухомого та нерухомого майна і цілісних майнових комплексів. Якщо брати 15 управителів, то підписали 15 договорів управління. Один управитель - це одна ухвала і один відповідний актив. Однак це може бути по одному договору 9 кораблів” - пояснив Таможанський.

Голова антикорупційного комітету ВР Анастасія Радіна кілька разів попросила назвати конкретну кількість переданих в управління активів.

“Мені соромно це вам повторювати, але вам, мабуть, це подобається. У вас є 15 управителів. Будь ласка, скажіть, якою кількістю активів управляють відібрані вами 15 управителів? Це дає змогу зрозуміти, скільки із портфеля АРМА, який ви не можете описати, і не розумієте, що у вас є в конкретний момент… Назвіть конкретну цифру, скільки із цієї невідомої кількості активів фактично перебувають в управлінні?”, - заявила Радіна.

На це в АРМА відповіли, що це понад 1 тис. активів. Ярослав Железняк пояснив, що нардепи вимагають конкретних цифр, аби зрозуміти, чому держава отримує мало коштів від управління активами. Після заслуховування правоохоронців, нардеп підбив підсумки, що до АРМА було передано активів на понад 70 млрд грн, при цьому від управління держбюджет отримав навіть не 1% від цієї суми. Таможанський роз’яснив, що не з усіх активів держава може отримувати реальні кошти.

“На 70 млрд передав, але 80% - це корпоративні права. Наразі при управлінні корпоративними правами, якщо управитель здійснює свої повноваження у вищому органі управління, він повинен узгоджувати свої дії з власником активу, що наразі (у випадку з російськими активами, - ред.) взагалі неможливо. Коли ми вивчаємо структуру цих переданих в управління корпоративних прав, це підприємства, які займаються виключно посередницькою діяльністю. Вони не мають у своїй структурі ані рухомого, ані нерухомого майна. Їх уставний фонд було сформовано виключно грошовими коштами, які вони використовували у своїй операційній діяльності протягом попередніх років. І наразі це пусті підприємства, які фактично не функціонують”, - пояснив представник АРМА.

Тоді його попросили назвати, скільки правоохоронці передали до АРМА “реальних” активів, з яких держава може отримувати прибуток. За словами Таможанського, таких активів в Агентстві приблизно на 5 млрд грн.

Нагадаємо

Т.в.о. керівника АРМА Дмитро Жоравович не з’явився на сьогоднішнє засідання Тимчасової слідчої комісії з економічної безпеки, на якому розглядається питання ефективності управління арештованими активами, зокрема вилученими в росіян. Після цього члени комісії ухвалили рішення про звернення до Національної поліції про примусовий привід Жоравовича на засідання. 

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