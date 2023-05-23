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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сложная математика на ВСК: в АРМА не смогли назвать точное количество российских активов переданных им в управление

Сложная математика на ВСК: в АРМА не смогли назвать точное количество российских активов переданных им в управление

Киев • УНН

 • 719240 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Начальник управления менеджмента активов АРМА Алексей Таможанский на заседании Временной следственной комиссии по вопросам экономической безопасности не смог четко ответить на вопрос народных депутатов относительно количества российских активов, переданных Агентству в управление, передает корреспондент УНН.

Детали

Во время заседания председатель ВСК, нардеп Ярослав Железняк спросил у представителя АРМА, сколько российских активов и на какую сумму было передано АРМА в управление. На что Алексей Таможанский начал разъяснять правовые моменты передачи в АРМА арестованных активов.

После повторного вопроса Железняка представитель АРМА ответил: “Если мы говорим о переданных в управление корпоративных правах, которые выражены исключительно в денежном эквиваленте, из этих активов, если вы говорите о российских предприятиях, - это составляет около 80%. Это исключительно корпоративные права”.

Также Таможанский рассказал, что сумма передаваемого в управление актива определяется после того, как отобран управляющий и проведена оценка. Вместе с тем он отметил, что за 2022 год Агентство объявило 557 конкурсов на отбор управляющего. Тогда народные депутаты уточнили, что ранее на ВСК правоохранители смогли назвать точные данные по переданному в АРМА имуществу и попросили назвать конкретную цифру. По словам Таможанского, движимого имущества в АРМА было передано около 20 тысяч единиц. Во время дальнейшей дискуссии он назвал цифру около 25 тысяч единиц. Представитель АРМА объяснил, что точную цифру назвать невозможно, ведь арест может быть снят с имущества, а затем наложен повторно, поэтому эта цифра является динамичной.

“Этот этап не статический, он динамический, поскольку отменяются аресты и эта цифра постоянно меняется”, - ответил Таможанский.

Нардепы остались недовольны ответом и обвинили представителя Агентства в неподготовленности. Нардеп Даниил Гетманцев отметил, что следовало подготовить цифру на конкретную отчетную дату. Не получив конкретного ответа по количеству активов, председатель ВСК Ярослав Железняк уточнил, сколько средств было передано в госбюджет от управления арестованными активами, отметив что, по подсчетам общественных активистов, это 38,4 млн за 2022 год. Представитель АРМА подтвердил сумму, озвученную нардепом. Алексей Таможанский также отметил, что за 2022 год было выбрано 15 управляющих для арестованных активов. Но он не смог ответить на уточняющий вопрос, сколько именно активов передали.

“Это разные активы, которые состоят из разного движимого и недвижимого имущества и целостных имущественных комплексов. Если брать 15 управляющих, то подписали 15 договоров управления. Один управляющий - это одно постановление и один соответствующий актив. Однако это может быть по одному договору 9 кораблей” - пояснил Таможанский.

Председатель антикоррупционного комитета ВР Анастасия Радина несколько раз попросила назвать конкретное количество переданных в управление активов.

“Мне стыдно это вам повторять, но вам, видимо, это нравится. У вас есть 15 управляющих. Пожалуйста, скажите, каким количеством активов управляют отобранные вами 15 управляющих. Это позволяет понять, сколько из портфеля АРМА, который вы не можете описать, и не понимаете, что у вас есть в конкретный момент… Назовите конкретную цифру, сколько из этого неизвестного количества активов фактически находятся в управлении.”, - заявила Радина.

На это в АРМА ответили, что это более 1 тыс. активов. Ярослав Железняк пояснил, что нардепы требуют конкретных цифр, чтобы понять, почему государство получает мало средств от управления активами. После заслушивания правоохранителей, нардеп подвел итоги, что в АРМА было передано активов на более 70 млрд грн, при этом от управления госбюджет получил даже не 1% от этой суммы. Таможанский разъяснил, что не со всех активов государство может получать реальные средства.

“На 70 млрд передал, но 80% - это корпоративные права. Сейчас при управлении корпоративными правами, если управляющий осуществляет свои полномочия в высшем органе управления, он должен согласовывать свои действия с владельцем актива, что сейчас (в случае с российскими активами, - ред.) вообще невозможно. Когда мы изучаем структуру этих переданных в управление корпоративных прав, это предприятия, которые занимаются исключительно посреднической деятельностью. Они не имеют в своей структуре ни движимого, ни недвижимого имущества. Их уставный фонд был сформирован исключительно денежными средствами, которые они использовали в своей операционной деятельности в течение предыдущих лет. И сейчас это пустые предприятия, которые фактически не функционируют”, - пояснил представитель АРМА.

Тогда его попросили назвать, сколько правоохранители передали в АРМА “реальных” активов, с которых государство может получать прибыль. По словам Таможанского, таких активов в Агентстве примерно на 5 млрд грн.

Напомним

В.и.о. руководителя АРМА Дмитрий Жоравович не явился на сегодняшнее заседание Временной следственной комиссии по экономической безопасности, на котором рассматривается вопрос эффективности управления арестованными активами, в частности изъятыми у россиян. После этого члены комиссии приняли решение об обращении к Национальной полиции о принудительном приводе Жоравовича на заседание.

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