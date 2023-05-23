"Это Богом проклятое место": Ярослав Железняк заявил, что АРМА нужно ликвидировать

Цитата

“Мне кажется, что это Богом проклятое место, потому что там третий или четвертый руководитель получает подозрение от НАБУ. Не знаю помогут ли нам святые силы изгнать злой дух из этого органа (АРМА, - ред.), но мне кажется, что если не рассчитывать на мистику, то наверное ничего лучше чем ликвидировать АРМА в том виде в котором она есть нет. А ее функции по управлению и продаже имущества надо передать тому госоргану, который может сделать нормальные объявления и хотя бы брать трубку, когда им звонят. Все то, что происходит в АРМА последние полтора года вызывает лишь стыд”, - заявил Железняк.

Контекст

Сегодня состоялось заседание Временной следственной комиссии по экономической безопасности на котором рассматривался вопрос эффективности управления арестованными активами, в частности изъятыми у россиян. Так как в.и.о. руководителя АРМА Дмитрий Жоравович на него не явился, члены комиссии приняли решение об обращении к Национальной полиции о его принудительном приводе, так как неявка на заседание ВСК является прямым нарушением закона.

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Ранее

ВСК уже высказывала претензии к работе Агентства. Речь идет о реализации с аукциона арестованного российского аммиака и белорусского калия. Представители ВСК имели претензии к стоимости реализации этих активов, которая, по их мнению, была заниженной, а также к срокам реализации, в частности аммиака, которые растянулись во времени. В АРМА объяснили, что стоимость была сформирована в соответствии с требованиями закона оценщиком, которым были учтены сопутствующие расходы, в частности, стоимость хранения аммиака. А на сроки реализации повлиял технологический процесс загрузки и отгрузки продукта.

Справка

"Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных фактов нарушений законодательства Украины должностными лицами Бюро экономической безопасности Украины, органов государственной власти и других государственных органов, осуществляющих полномочия в сфере экономической безопасности, которые могли привести к уменьшению поступлений в государственный и местные бюджеты" - была сформирована в прошлом году.

Комиссия расследует возможные нарушения в работе должностных лиц Бюро экономической безопасности Украины, Службы безопасности Украины, Национальной полиции Украины, Государственной налоговой службы Украины, Государственной службы финансового мониторинга Украины, Государственной таможенной службы Украины, которые привели к уменьшению доходов в бюджеты или нарушению прав бизнеса.