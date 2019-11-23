Трюдо: Голодомор був геноцидом, покликаним зламати волю українців
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо виступив із заявою, закликавши канадців вшанувати жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на його заяву.
"Сьогодні ми згадуємо мільйони невинних людей в Україні, які постраждали і загинули під час Голодомору. З 1932 по 1933 тоталітарний радянський режим почав кампанію заморення голодом по всій Україні. Мільйони людей загинули, а багато інших були заарештовані, депортовані або страчені в результаті геноциду, покликаного зломити їх волю", - зазначив він.
При цьому Трюдо підкреслив, що, не дивлячись на ці жахи, народ України вижив, захищаючи свою мову, свою культуру і свою самобутність. Він закликав усіх канадців вшанувати жертв Голодомору в Україні.
"Сьогодні і щодня Канада твердо підтримує народ і уряд України", - зазначив прем'єр Канади.
Нагадаємо, Держдеп США оприлюднив звернення до Дня пам'яті жертв голодоморів в Україні.