Ексклюзив
07:43 • 3450 перегляди
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Тристоронні переговори, розпочаті в Абу-Дабі, мають продовжитися наступного тижня - кремль

Київ • УНН

 • 518 перегляди

У кремлі повідомили про заплановане на наступний тиждень продовження тристоронніх контактів, розпочатих в Абу-Дабі. Точна дата зустрічі поки невідома.

Тристоронні переговори, розпочаті в Абу-Дабі, мають продовжитися наступного тижня - кремль

Продовження тристоронніх контактів, розпочатих в Абу-Дабі 23-24 січня за участю України, США та рф, заплановане на наступний тиждень, але точної дати ще немає, заявив у понеділок речник кремля дмитро пєсков, якого цитують росЗМІ, пише УНН.

Деталі

"Це (продовження контактів) заплановано на наступний тиждень. Точну дату зараз сказати не можу", - сказав пєсков.

Речник кремля також заявив, що "було б помилкою розраховувати" на "високі результати" з перших тристоронніх контактів.

"Це дуже складна субстанція, складні питання на порядку денному. Але сам факт того, що ці контакти почалися в конструктивному ключі, можна оцінити позитивно. Але попереду дуже серйозна робота", - сказав пєсков.

За словами пєскова, територіальна частина "формули Анкориджа" є принциповою для росії. Він зазначив, що кремль не буде публічно обговорювати окремі положення "формули Анкориджа".

Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios24.01.26, 20:16

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Державний кордон України
Абу-Дабі
Сполучені Штати Америки
Україна