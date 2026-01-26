Трехсторонние переговоры, начатые в Абу-Даби, должны продолжиться на следующей неделе - кремль

$43.140.03
Эксклюзив
08:52 • 184 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
07:43 • 4452 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 18165 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
25 января, 16:32 • 28682 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
25 января, 16:17 • 25666 просмотра
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
25 января, 15:48 • 24111 просмотра
Рейтинг сильнейших армий мира: Украина заняла 20 место
25 января, 12:24 • 20158 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
25 января, 11:02 • 17804 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Литвы поддержку энергетики и оборонное сотрудничествоPhotoVideo
25 января, 10:05 • 16615 просмотра
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Эксклюзив
25 января, 08:49 • 16583 просмотра
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
08:52 • 184 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 95133 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 110288 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 116139 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 109671 просмотра
Трехсторонние переговоры, начатые в Абу-Даби, должны продолжиться на следующей неделе - кремль

Киев • УНН

 • 1764 просмотра

В кремле сообщили о запланированном на следующую неделю продолжении трехсторонних контактов, начатых в Абу-Даби. Точная дата встречи пока неизвестна.

Трехсторонние переговоры, начатые в Абу-Даби, должны продолжиться на следующей неделе - кремль

Продолжение трехсторонних контактов, начатых в Абу-Даби 23-24 января с участием Украины, США и рф, запланировано на следующую неделю, но точной даты еще нет, заявил в понедельник пресс-секретарь кремля дмитрий песков, которого цитируют росСМИ, пишет УНН.

Детали

"Это (продолжение контактов) запланировано на следующую неделю. Точную дату сейчас сказать не могу", - сказал песков.

Представитель кремля также заявил, что "было бы ошибкой рассчитывать" на "высокие результаты" с первых трехсторонних контактов.

"Это очень сложная субстанция, сложные вопросы на повестке дня. Но сам факт того, что эти контакты начались в конструктивном ключе, можно оценить положительно. Но впереди очень серьезная работа", - сказал песков.

По словам пескова, территориальная часть "формулы Анкориджа" является принципиальной для россии. Он отметил, что кремль не будет публично обсуждать отдельные положения "формулы Анкориджа".

Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios24.01.26, 20:16 • 27532 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Государственная граница Украины
Абу-Даби
Соединённые Штаты
Украина