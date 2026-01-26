Трехсторонние переговоры, начатые в Абу-Даби, должны продолжиться на следующей неделе - кремль

Продолжение трехсторонних контактов, начатых в Абу-Даби 23-24 января с участием Украины, США и рф, запланировано на следующую неделю, но точной даты еще нет, заявил в понедельник пресс-секретарь кремля дмитрий песков, которого цитируют росСМИ, пишет УНН.

Детали

"Это (продолжение контактов) запланировано на следующую неделю. Точную дату сейчас сказать не могу", - сказал песков.

Представитель кремля также заявил, что "было бы ошибкой рассчитывать" на "высокие результаты" с первых трехсторонних контактов.

"Это очень сложная субстанция, сложные вопросы на повестке дня. Но сам факт того, что эти контакты начались в конструктивном ключе, можно оценить положительно. Но впереди очень серьезная работа", - сказал песков.

По словам пескова, территориальная часть "формулы Анкориджа" является принципиальной для россии. Он отметил, что кремль не будет публично обсуждать отдельные положения "формулы Анкориджа".

