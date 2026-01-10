$42.990.00
BFM TV

Три людини загинули в Польщі від переохолодження

Київ • УНН

 • 32 перегляди

За минулу добу в Польщі від переохолодження померли три людини. Загалом з 1 жовтня 2025 року від переохолодження загинуло 17 осіб.

У Польщі за добу від переохолодження померли три людини, передає УНН із посиланням на урядовий центр безпеки Польщі.

Деталі

Сувора зима, яка зараз охоплює Європу, не щадить і Польщу. Погода паралізує дорожні умови в багатьох місцях. Урядовий центр безпеки повідомив у суботу про смерть трьох людей, які померли в п'ятницю від переохолодження.

Як пише RMF 24, з 1 жовтня 2025 року від переохолодження померло загалом 17 людей. Поліція звернулася до людей, яким може знадобитися допомога, з проханням зателефонувати за номером 112.

Загинули від переохолодження: тіла двох українців виявили на гірській ділянці кордону26.05.25, 15:14 • 3989 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини Світу
Морози в Україні
Європа
Польща