Три человека погибли в Польше от переохлаждения

В Польше за сутки от переохлаждения умерли три человека, передает УНН со ссылкой на правительственный центр безопасности Польши.

Детали

Суровая зима, которая сейчас охватывает Европу, не щадит и Польшу. Погода парализует дорожные условия во многих местах. Правительственный центр безопасности сообщил в субботу о смерти трех человек, умерших в пятницу от переохлаждения.

Как пишет RMF 24, с 1 октября 2025 года от переохлаждения умерло в общей сложности 17 человек. Полиция обратилась к людям, которым может понадобиться помощь, с просьбой позвонить по номеру 112.

