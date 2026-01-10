$42.990.00
11:45 • 1430 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
08:55 • 7778 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
08:49 • 11470 просмотра
Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины
08:27 • 11074 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 14461 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 23202 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 42927 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 36139 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 35395 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 29066 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
BFM TV

Три человека погибли в Польше от переохлаждения

Киев • УНН

 • 116 просмотра

За минувшие сутки в Польше от переохлаждения умерли три человека. Всего с 1 октября 2025 года от переохлаждения погибло 17 человек.

Три человека погибли в Польше от переохлаждения

В Польше за сутки от переохлаждения умерли три человека, передает УНН со ссылкой на правительственный центр безопасности Польши.

Детали

Суровая зима, которая сейчас охватывает Европу, не щадит и Польшу. Погода парализует дорожные условия во многих местах. Правительственный центр безопасности сообщил в субботу о смерти трех человек, умерших в пятницу от переохлаждения.

Как пишет RMF 24, с 1 октября 2025 года от переохлаждения умерло в общей сложности 17 человек. Полиция обратилась к людям, которым может понадобиться помощь, с просьбой позвонить по номеру 112.

Погибли от переохлаждения: тела двух украинцев обнаружили на горном участке границы26.05.25, 15:14 • 3989 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Морозы в Украине
Европа
Польша