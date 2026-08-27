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Трубопроводу на Алясці хочуть продовжити дозвіл на експлуатацію ще на 30 років

Київ • УНН

 • 172 перегляди

Власники TAPS достроково подали заявку на продовження дозволу ще на 30 років. Екологи вимагають додаткової оцінки впливу на клімат.

Трубопроводу на Алясці хочуть продовжити дозвіл на експлуатацію ще на 30 років
Фото: Bloomberg

Власники Трансаляскінської трубопровідної системи (TAPS) достроково подали заявку на продовження федерального дозволу на використання земель ще на 30 років. Чинний дозвіл спливає у 2034 році, пише УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Компанія Alyeska Pipeline Service, яка управляє трубопроводом, вже розпочала процедуру повторного погодження. У Міністерстві внутрішніх справ США спочатку проведуть екологічну експертизу, а громадськості дали 15 днів для подання зауважень.

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Дострокове продовження дозволу може дозволити завершити процедуру ще за адміністрації Дональда Трампа, який підтримує розширення нафтовидобутку на Алясці. Власники TAPS розраховують, що новий дозвіл забезпечить роботу трубопроводу до 2064 року.

Трансаляскінський трубопровід завдовжки близько 1300 км працює з 1977 року та транспортує нафту з родовищ Норт-Слоуп до порту Валдез. Екологи виступають проти продовження дозволу та вимагають додаткової оцінки його впливу на довкілля і клімат.

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Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Аляска
Дональд Трамп