Трубопроводу на Аляске хотят продлить разрешение на эксплуатацию ещё на 30 лет
Киев • УНН
Владельцы TAPS досрочно подали заявку на продление разрешения ещё на 30 лет. Экологи требуют дополнительной оценки воздействия на климат.
Владельцы Трансаляскинской трубопроводной системы (TAPS) досрочно подали заявку на продление федерального разрешения на использование земель ещё на 30 лет. Действующее разрешение истекает в 2034 году, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Компания Alyeska Pipeline Service, управляющая трубопроводом, уже начала процедуру повторного согласования. В Министерстве внутренних дел США сначала проведут экологическую экспертизу, а общественности дали 15 дней для подачи замечаний.
ГУР поразило два аэродрома с помощью дронов и терминал "Таманьнефтегаз"20.08.26, 16:53 • 3432 просмотра
Досрочное продление разрешения может позволить завершить процедуру ещё при администрации Дональда Трампа, который поддерживает расширение нефтедобычи на Аляске. Владельцы TAPS рассчитывают, что новое разрешение обеспечит работу трубопровода до 2064 года.
Трансаляскинский трубопровод длиной около 1300 км работает с 1977 года и транспортирует нефть с месторождений Норт-Слоуп в порт Валдиз. Экологи выступают против продления разрешения и требуют дополнительной оценки его воздействия на окружающую среду и климат.
На Аляске начался новый нефтяной бум из-за крупных арктических месторождений25.05.26, 02:17 • 16628 просмотров