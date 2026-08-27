Трубопроводу на Аляске хотят продлить разрешение на эксплуатацию ещё на 30 лет

Италия передаст Украине четыре батареи SAMP/T NG, ракеты-перехватчики и радары

Глава ЦРУ Рэтклифф в Москве предупредил Россию не атаковать страны НАТО — CBS News

рф располагает до 17 переоборудованными пусковыми установками С-400 для ударов ракетами РМ-48У по Украине

Россияне атаковали Киев и ряд городов Украины, применили баллистику, а в столице работала ПВО

В Керченском проливе возобновилась утечка мазута из затонувших танкеров

россияне атаковали Роменскую громаду в Сумской области девятью дронами, погибла 66-летняя женщина

Количество украинцев, пропавших без вести после внезапных наводнений в Непале, возросло до 53 — МИД

На Закарпатье зафиксировали землетрясение магнитудой 1,7

путин рассматривает возможность нанесения более мощных ударов по Киеву, в том числе с применением ядерного оружия — СМИ