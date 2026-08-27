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Трубопроводу на Аляске хотят продлить разрешение на эксплуатацию ещё на 30 лет

Киев • УНН

 • 2004 просмотра

Владельцы TAPS досрочно подали заявку на продление разрешения ещё на 30 лет. Экологи требуют дополнительной оценки воздействия на климат.

Трубопроводу на Аляске хотят продлить разрешение на эксплуатацию ещё на 30 лет
Фото: Bloomberg

Владельцы Трансаляскинской трубопроводной системы (TAPS) досрочно подали заявку на продление федерального разрешения на использование земель ещё на 30 лет. Действующее разрешение истекает в 2034 году, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Компания Alyeska Pipeline Service, управляющая трубопроводом, уже начала процедуру повторного согласования. В Министерстве внутренних дел США сначала проведут экологическую экспертизу, а общественности дали 15 дней для подачи замечаний.

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Досрочное продление разрешения может позволить завершить процедуру ещё при администрации Дональда Трампа, который поддерживает расширение нефтедобычи на Аляске. Владельцы TAPS рассчитывают, что новое разрешение обеспечит работу трубопровода до 2064 года.

Трансаляскинский трубопровод длиной около 1300 км работает с 1977 года и транспортирует нефть с месторождений Норт-Слоуп в порт Валдиз. Экологи выступают против продления разрешения и требуют дополнительной оценки его воздействия на окружающую среду и климат.

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Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Аляска
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