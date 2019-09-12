Труба звинуватив письменницю Матіос в захопленні державної влади
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Напередодні виходу нової книги Марії Матіос “Букова Земля”, Державне бюро розслідувань викликало українську письменницю на допит в рамках розслідування кримінального провадження за фактом захоплення державної влади. Про це сама Матіос написала у своєму Facebook, передає УНН.
“Ні, ну я би таки хотіла знати, кому тепер віддячити за таку рекламу книжки за тиждень до її презентації? Бо дехто може знову позаздрити за такий фарт: сьогодні, 12 вересня, саме о цій годині мене мали би допитувати в ДБР за ознаками КРИМІНАЛЬНОГО правопорушення, передбаченого ст.109 та ст.364 Кримінального Кодексу України.
А статті веееельми серйозні: „дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади“, а також „зловживання владою“. Там від трьох - до десяти років „світить“! Упісятися від страху можна від такої перспективи вам скажу!
А я сьогодні з усього того свищу „у штири пальці“ і „ср.ти ся хочу на таку владу“, як промовляє з моїх книжок і зі сцени Іван Цвичок в Солодкій Дарусі вже 15 років!” — написала вона.
Матіос наголошує, що така “увага” правоохоронців звична напередодні виходу її книжок. Минулого разу “фалос” у книжках шукали експрем’єр Микола Азаров та ексміністр освіти Дмитро Табачник.
“І що? Де вони, ті шукачі „фалосів“? Готуються кордон перескакувати в аеропортах знову? А-а-а, забула сказати: трубочисти махають в повістці пальчиком, що можуть привести мене на допит силою. Я би тото хотіла видіти!!!” — відповіла Матіос слідчим ДБР.
Нагадаємо, 21 вересня у Львові відбудеться презентація довгоочікуваного роману Марії Матіос “Букова Земля”.