Труба обвинил писательницу Матиос в захвате государственной власти

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 106359 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119252 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 110873 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117100 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123376 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149946 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149783 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140624 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 192418 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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Труба обвинил писательницу Матиос в захвате государственной власти

Труба обвинил писательницу Матиос в захвате государственной власти

Киев  •  УНН

 • 18353 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Накануне выхода новой книги Марии Матиос "Букова Земля", Государственное бюро расследований вызвало украинскую писательницу на допрос в рамках расследования уголовного производства по факту захвата государственной власти. Об этом сама Матиос написала в своей странице в Facebook, передает УНН.

“Нет, ну я бы все же хотела знать, кого теперь отблагодарить за такую рекламу книги за неделю до ее презентации? Потому что некоторые могут снова позавидовать такому фарту: сегодня, 12 сентября, именно в это время меня должны были допрашивать в ГБР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст.109 и ст.364 Уголовного кодекса Украины.

А статьи оооочень серьезные: „действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти“, а также „злоупотребление властью“. Там от трех — до десяти лет „светит“! Уписятися от страха можно от такой перспективы вам скажу!

А я сегодня от всего этого свищу „в штыри пальцы“ и „ср.ть я хочу на такую власть“, как говорит из моих книг и со сцены Иван Цвичок в Сладкой Дарусе уже 15 лет!” — написала она.

Матиос подчеркивает, что такое “внимание” правоохранителей привычное накануне выхода ее книг. В прошлый раз “фаллос” в книгах искали экс-премьер Николай Азаров и экс-министр образования Дмитрий Табачник.

“И что? Где они, те искатели „фаллосов“? Готовятся границу перескакивать в аэропортах снова? А-а-а, забыла сказать: трубочисты машут в повестке пальчиком, которые могут привести меня на допрос силой. Я бы это хотела видет!!!” — ответила Матиос следователям ГБР.

Напомним, 21 сентября во Львове состоится презентация долгожданного романа Марии Матиос “Букова Земля”.

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