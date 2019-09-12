Труба обвинил писательницу Матиос в захвате государственной власти

“Нет, ну я бы все же хотела знать, кого теперь отблагодарить за такую рекламу книги за неделю до ее презентации? Потому что некоторые могут снова позавидовать такому фарту: сегодня, 12 сентября, именно в это время меня должны были допрашивать в ГБР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст.109 и ст.364 Уголовного кодекса Украины.

А статьи оооочень серьезные: „действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти“, а также „злоупотребление властью“. Там от трех — до десяти лет „светит“! Уписятися от страха можно от такой перспективы вам скажу!

А я сегодня от всего этого свищу „в штыри пальцы“ и „ср.ть я хочу на такую власть“, как говорит из моих книг и со сцены Иван Цвичок в Сладкой Дарусе уже 15 лет!” — написала она.

Матиос подчеркивает, что такое “внимание” правоохранителей привычное накануне выхода ее книг. В прошлый раз “фаллос” в книгах искали экс-премьер Николай Азаров и экс-министр образования Дмитрий Табачник.

“И что? Где они, те искатели „фаллосов“? Готовятся границу перескакивать в аэропортах снова? А-а-а, забыла сказать: трубочисты машут в повестке пальчиком, которые могут привести меня на допрос силой. Я бы это хотела видет!!!” — ответила Матиос следователям ГБР.

Напомним, 21 сентября во Львове состоится презентация долгожданного романа Марии Матиос “Букова Земля”.