Троє дітей постраждало у ДТП на Львівщині
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 12 січня. УНН. Вчора в селі Чишки, що неподалік Львова, трапилась ДТП. Внаслідок постраждало троє малолітніх пасажирів легковика. Про це проінформували у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, повідомляє УНН.
Зіткнулися два легкові авто: Ford та "ВАЗ". Внаслідок ДТП отримали травми різного ступеня важкості троє дітей. Постраждалі – пасажири "ВАЗа", жителі с. Гірне Жовківського району.
Усіх трьох госпіталізували до медичних закладів Львова: 7-річного хлопчика та 3-річну дівчинку госпіталізували до "ОХМАТДИТу", а немовля (2016 р.н.) – до Львівської комунальної дитячої клінічної лікарні для додаткового обстеження.
Причини автопригоди наразі з’ясовують.