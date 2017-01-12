Трое детей пострадали в ДТП во Львовской области
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 12 января. УНН. Вчера в селе Чышки, недалеко от Львова, произошло ДТП. В результате пострадали трое малолетних пассажиров легковушки. Об этом проинформировали в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА, сообщает УНН.
Столкнулись два легковых автомобиля: Ford и "ВАЗ". В результате ДТП получили травмы различной степени тяжести трое детей. Пострадавшие - пассажиры "ВАЗа", жители с. Горное Жовкивского района.
Всех троих госпитализировали в медицинские учреждения Львова: 7-летнего мальчика и 3-летнюю девочку госпитализировали в "Охматдет", а младенца (2016 г.р.) - во Львовскую коммунальную детскую клиническую больницу для дополнительного обследования.
Причины ДТП сейчас выясняют.