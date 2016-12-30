Трьох українських військових поранено за добу в зоні АТО

"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, але троє наших військовослужбовців зазнали поранення", - сказав він.

Нагадаємо, за минулу добу, з 29 на 30 грудня, у зоні АТО зафіксовано 45 ворожих обстрілів.