Трьох українських військових поранено за добу в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Минула доба в зоні АТО обійшлася без втрат серед українських бійців, проте троє зазнали поранення. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, але троє наших військовослужбовців зазнали поранення", - сказав він.
Нагадаємо, за минулу добу, з 29 на 30 грудня, у зоні АТО зафіксовано 45 ворожих обстрілів.