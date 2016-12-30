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Трех украинских военных ранили за сутки в зоне АТО

Трех украинских военных ранили за сутки в зоне АТО

Киев • УНН

 • 9415 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Прошедшие сутки в зоне АТО обошлись без потерь среди украинских бойцов, однако трое получили ранения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.

"За прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, но трое наших военнослужащих получили ранения", - сказал он.

Напомним, за прошедшие сутки, с 29 на 30 декабря, в зоне АТО зафиксировали 45 вражеских обстрелов.

 

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