Трьох українських арбітрів дискваліфікували за договірні матчі – ЗМІ

До числа покараних увійшли арбітри, які судили матчі Першої ліги: Віталій Арановський, Юрій Буренко та В'ячеслав Молотокас.

Крім того, повідомляється, що ще кілька суддів отримали покарання, але їх імена поки не розголошуються.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року Нацполіція вручила 11 підозр стосовно договірних матчів в українському футболі.

Як повідомлялося, ФІФА довічно дискваліфікував сімох спортсменів.