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Трьох українських арбітрів дискваліфікували за договірні матчі – ЗМІ

Трьох українських арбітрів дискваліфікували за договірні матчі – ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Українська асоціація футболу дискваліфікувала на тривалий термін трьох рефері. Про це повідомляє FootballHub, передає УНН.

До числа покараних увійшли арбітри, які судили матчі Першої ліги: Віталій Арановський, Юрій Буренко та В'ячеслав Молотокас.

Крім того, повідомляється, що ще кілька суддів отримали покарання, але їх імена поки не розголошуються.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року Нацполіція вручила 11 підозр стосовно договірних матчів в українському футболі.

Як повідомлялося, ФІФА довічно дискваліфікував сімох спортсменів.

Українські Національні Новини

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