Договірні матчі: ФІФА дискваліфікувала 7 футболістів довічно
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) прийняла рішення про довічну дискваліфікацію за договірні матчі сімох футболістів, передає УНН з посиланням на ФІФА.
Так, довічно дискваліфіковані Карлтон Маррей (Тринідад і Тобаго), Кіено Томас (Тринідад і Тобаго), Хеллінгс Мвакасунгула (Малаві), Ібрагім Каргбо (Сьєрра-Леоне), Седат Чомого (Бенін), Леонель Дуарте (Куба), Исрафил Кохістані (Афганістан ).
Крім того, на 10 років дискваліфікований Джордж Оуіно (Кенія). Також, на нього було накладено штраф в розмірі 15 тис. швейцарських франків.
Як повідомляв УНН, договірний матч молодіжки "Зорі" намагалися організувати колишні арбітр і футболіст.
Відзначимо, що можливість переслідувати організаторів договірних матчів правоохоронці отримали завдяки так званому "закону Павелко". Він був прийнятий в наприкінці 2015 року ("Про запобігання впливу на результати офіційних спортивних змагань корупційних правопорушень").
Також нагадаємо, в минулому році Федерація футболу України вперше оголосила відкриту війну договірним матчам. Поліція спільно з ФФУ провела розслідування і хвилю арештів.
У справі МВС за фактом організації матчів з фіксованим результатом - 57 епізодів злочинів, 328 причетних осіб та 35 українських футбольних клубів.
Крім того, Нацполіція, в рамках вказаного кримінального провадження, вручила вже 11 підозр.