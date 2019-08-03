Трех украинских арбитров дисквалифицировали за договорные матчи - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Украинская ассоциация футбола дисквалифицировала на длительный срок трех рефери. Об этом сообщает FootballHub, передает УНН.
К числу наказанных вошли арбитры, которые судили матчи Первой лиги Виталий Арановский, Юрий Буренко и Вячеслав Молотокас.
Кроме того, сообщается, что еще несколько судей получили наказание, но их имена пока не разглашаются.
Напомним, что в конце прошлого года Нацполиция вручила 11 подозрений относительно договорных матчей в украинском футболе.
Как сообщалось, ФИФА пожизненно дисквалифицировала семерых спортсменов.