​Трьох столичних депутатів судитимуть за ухиляння від військової служби

ДБР завершило розслідування справи про ухиляння від військової служби трьома депутатами Київради та помічником депутат. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ДБР.

Працівники ДБР завершили розслідування ухилення від військової служби трьома депутатами Київської міськради за допомоги керівника апарату Київської міської військової адміністрації та командира військової частини - йдеться у повідомленні ДБР.

Слідчі встановили, що солдати однієї з військових частин, троє з яких мають статус столичних депутатів, а ще один – помічник депутата Київради, впродовж року не з’являлись на військову службу, проте отримували грошове забезпечення.

Як зазначається, керівник апарату Київської міської військової адміністрації сприяв оформленню липового "відрядження" трьом депутатам та одному з їх помічників до КМВА. В оборудці був задіяний й командир однієї з військових частин тероборони, де чоловіки мали проходити службу за мобілізацією.

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"Три столичних депутати, помічник депутата обвинувачуються в ухиленні від несення обов’язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України), а керівник апарату Київської міської військової адміністрації у сприянні в ухиленні", - вказується у повідомленні ДБР.

Як зазначається, командир військової частини обвинувачується у перевищенні службових повноважень (ст. 365 КК України).

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