Трех столичных депутатов будут судить за уклонение от военной службы

ГБР завершило расследование дела об уклонении от военной службы тремя депутатами Киевсовета и помощником депутата. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Работники ГБР завершили расследование уклонения от военной службы тремя депутатами Киевского горсовета с помощью руководителя аппарата Киевской городской военной администрации и командира воинской части - говорится в сообщении ГБР.

Следователи установили, что солдаты одной из воинских частей, трое из которых имеют статус столичных депутатов, а еще один - помощник депутата Киевсовета, в течение года не появлялись на военную службу, однако получали денежное обеспечение.

Как отмечается, руководитель аппарата Киевской городской военной администрации способствовал оформлению липовой "командировки" трем депутатам и одному из их помощников в КГВА. В сделке был задействован и командир одной из воинских частей теробороны, где мужчины должны были проходить службу по мобилизации.

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"Три столичных депутата, помощник депутата обвиняются в уклонении от несения обязанностей военной службы, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 УК Украины), а руководитель аппарата Киевской городской военной администрации в содействии в уклонении", - указывается в сообщении ГБР.

Как отмечается, командир воинской части обвиняется в превышении служебных полномочий (ст. 365 УК Украины).

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