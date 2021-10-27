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Трьох СБУшників підозрюють у викраденні та катуванні іноземця. У нього вимагали 200 тис. доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Трьох співробітників Служби безпеки України підозрюють у викраденні та катуванні іноземця задля заволодіння його коштами у сумі 200 тис. дол. Одного з них взято під варту. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДБР.

Трьох СБУшників підозрюють у викраденні та катуванні іноземця. У нього вимагали 200 тис. доларів

Цитата

“Працівники Державного бюро розслідувань підозрюють двох співробітників центрального апарату Служби безпеки України та одного працівника територіального підрозділу Служби у незаконному утриманні та вимаганні грошей в іноземця”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що затриманий правоохоронцями працівник IT-сфери нібито розшукувався правоохоронними органами Російської Федерації за вчинення злочину на території вказаної держави.

“Слідство встановило, що у жовтні 2020 року співробітники СБУ незаконно затримали та тривалий час утримували громадянина іншої країни, вимагали у нього 200 тисяч доларів США. Щоб іноземець швидше віддав гроші, співробітники СБУ били його та залякували. До того ж вони незаконно проникли до житла потерпілого, звідки викрали та привласнили його особисте майно”, — зазначається в повідомленні.

В ДБР повідомили, що затриманий не мав такої суми і домовився розрахуватись із правоохоронцями біткоїнами. Отримавши 7,5 біткоїна, що у грошовому еквівалентні становило 2,1 млн грн, співробітники СБУ підробили документи щодо часу та обставин затримання іноземця і передали його органам Нацполіції.

“На підставі ухвал слідчих суддів у серпні 2021 року вищевказаних співробітників СБ України відсторонено від займаних посад та застосовано щодо них запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту”, — інформує ДБР.

Згодом у зв’язку з неналежною процесуальною поведінкою одного із підозрюваних, систематичним порушенням покладених на нього процесуальних зобов’язань, ухвалою Печерського районного суду Києва вказаному співробітнику змінено запобіжний захід на більш тяжкий у вигляді тримання під вартою.

“Усім співробітникам СБУ повідомлено про підозру за статтями насильницького зникнення, крадіжки, поєднаної з проникненням у житло, грабежі, вимаганні та перевищенні влади працівником правоохоронного органу (ч. 1 ст. 146-1, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 365 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно заступника начальника районного відділу УСБУ в Сумській області, якого підозрюють у нападі на прикордонників у Сумах разом зі своїм колегою.

Нагадаємо, на кордоні з Росією у Сумській області у ніч на 18 липня напали на українських прикордонників і відібрали зброю.

Служба безпеки України згодом встановила, що її співробітники причетні до нападу на українських прикордонників в Сумській області. Двох підозрюваних було відсторонено від роботи.

Окрім того, було затримано двох співробітників СБУ, третій — проходить як свідок.

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