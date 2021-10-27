Трех СБУшников подозревают в похищении и пытках иностранца. У него требовали 200 тыс. долларов

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“Работники Государственного бюро расследований подозревают двух сотрудников центрального аппарата Службы безопасности Украины и одного работника территориального подразделения Службы в незаконном содержании и вымогательству денег у иностранца”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что задержанный правоохранителями работник IT-сферы якобы разыскивался правоохранительными органами Российской Федерации за совершение преступления на территории указанного государства.

Следствие установило, что в октябре 2020 года сотрудники СБУ незаконно задержали и длительное время удерживали гражданина другой страны, требовали у него 200 тысяч долларов США. Чтобы иностранец быстрее отдал деньги, сотрудники СБУ избивали его и запугивали. К тому же, они незаконно проникли в жилье потерпевшего, откуда похитили и присвоили его личное имущество“, — отмечается в сообщении.

В ГБР сообщили, что у задержанного не было такой суммы и договорился рассчитаться с правоохранителями биткоинами. Получив 7,5 биткоина, что в денежном эквиваленте составило 2,1 млн грн, сотрудники СБУ подделали документы о времени и обстоятельствах задержания иностранца и передали его органам Нацполиции.

“На основании постановлений следственных судей в августе 2021 года вышеуказанные сотрудники СБ Украины отстранены от занимаемых должностей и применены к ним меры пресечения в виде домашнего ареста”, — информирует ГБР.

Впоследствии в связи с ненадлежащим процессуальным поведением одного из подозреваемых, систематическим нарушением возложенных на него процессуальных обязательств, определением Печерского районного суда Киева указанному сотруднику изменена мера пресечения на более тяжкую в виде содержания под стражей.

“Всем сотрудникам СБУ сообщено о подозрении по статьям насильственного исчезновения, краже, соединенной с проникновением в жилье, грабеже, вымогательстве и превышении власти работником правоохранительного органа (ч. 1 ст. 146-1, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 2 статьи 28, ч. 4 статьи 189, ч. 3 статьи 365 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении заместителя начальника районного отдела УСБУ в Сумской области, подозреваемого в нападении на пограничников в Сумах вместе со своим коллегой.



Напомним, на границе с Россией в Сумской области в ночь на 18 июля напали на украинских пограничников и отобрали оружие.

Служба безопасности Украины впоследствии установила, что ее сотрудники причастны к нападению на украинских пограничников в Сумской области. Двое подозреваемых были отстранены от работы.

Кроме того, были задержаны два сотрудника СБУ, третий — проходит как свидетель.