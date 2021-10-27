Трех СБУшников подозревают в похищении и пытках иностранца. У него требовали 200 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Трое сотрудников Службы безопасности Украины подозреваются в похищении и пытках иностранца для завладения его средствами в сумме 200 тыс. дол. Один из них взят под стражу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.
Цитата
“Работники Государственного бюро расследований подозревают двух сотрудников центрального аппарата Службы безопасности Украины и одного работника территориального подразделения Службы в незаконном содержании и вымогательству денег у иностранца”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что задержанный правоохранителями работник IT-сферы якобы разыскивался правоохранительными органами Российской Федерации за совершение преступления на территории указанного государства.
Следствие установило, что в октябре 2020 года сотрудники СБУ незаконно задержали и длительное время удерживали гражданина другой страны, требовали у него 200 тысяч долларов США. Чтобы иностранец быстрее отдал деньги, сотрудники СБУ избивали его и запугивали. К тому же, они незаконно проникли в жилье потерпевшего, откуда похитили и присвоили его личное имущество“, — отмечается в сообщении.
В ГБР сообщили, что у задержанного не было такой суммы и договорился рассчитаться с правоохранителями биткоинами. Получив 7,5 биткоина, что в денежном эквиваленте составило 2,1 млн грн, сотрудники СБУ подделали документы о времени и обстоятельствах задержания иностранца и передали его органам Нацполиции.
“На основании постановлений следственных судей в августе 2021 года вышеуказанные сотрудники СБ Украины отстранены от занимаемых должностей и применены к ним меры пресечения в виде домашнего ареста”, — информирует ГБР.
Впоследствии в связи с ненадлежащим процессуальным поведением одного из подозреваемых, систематическим нарушением возложенных на него процессуальных обязательств, определением Печерского районного суда Киева указанному сотруднику изменена мера пресечения на более тяжкую в виде содержания под стражей.
“Всем сотрудникам СБУ сообщено о подозрении по статьям насильственного исчезновения, краже, соединенной с проникновением в жилье, грабеже, вымогательстве и превышении власти работником правоохранительного органа (ч. 1 ст. 146-1, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 2 статьи 28, ч. 4 статьи 189, ч. 3 статьи 365 УК Украины)”, — говорится в сообщении.
Дополнение
Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении заместителя начальника районного отдела УСБУ в Сумской области, подозреваемого в нападении на пограничников в Сумах вместе со своим коллегой.
Напомним, на границе с Россией в Сумской области в ночь на 18 июля напали на украинских пограничников и отобрали оружие.
Служба безопасности Украины впоследствии установила, что ее сотрудники причастны к нападению на украинских пограничников в Сумской области. Двое подозреваемых были отстранены от работы.
Кроме того, были задержаны два сотрудника СБУ, третий — проходит как свидетель.