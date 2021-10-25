Напад на українських прикордонників: завершено розслідування щодо другого СБУшника
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно заступника начальника районного відділу УСБУ в Сумській області, якого підозрюють у нападі на прикордонників у Сумах разом зі своїм колегою. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДБР.
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“Слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно заступника начальника районного відділу УСБУ в Сумській області, який разом зі своїм колегою здійснив зухвалий напад на прикордонників у Сумах”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Слідство встановило, що під час відпочинку на озері співробітники Служби вирішили напасти на прикордонників і заволодіти їх зброєю та бойовими припасами.
“Вночі 18 липня 2021 року вони зненацька напали на прикордонників, які у той момент охороняли державний кордон, заблокували службовий автомобіль останніх. Подолавши опір прикордонників нападники почали завдавати їм численні удари в різні частини тіла. Після того заволоділи двома автоматами АКС-74, бойовими набоями до них та швидко залишили місце злочину”, — зазначається в повідомленні.
Слідчі ДБР оперативно затримали двох співробітників СБУ та повідомили їм про підозру у заволодінні вогнепальною зброєю шляхом зловживання службовим становищем організованою групою, поєднаному з насильством, та в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень (ч. 3 ст. 262, ч. 2 ст. 345 КК України).
В ДБР нагадали, що один із працівників СБУ повністю визнав свою провину в скоєних злочинах. Між ним та прокурором укладено угоду про визнання винуватості, яку направлено до суду з обвинувальним актом.
“Вироком Краснопільського районного суду Сумської області співробітника СБУ визнано винним та призначено міру покарання у вигляді 5 років позбавлення волі (з іспитовим строком 3 роки), позбавлення військового звання лейтенанта та позбавлення права обіймати посади в правоохоронних органах України”, — інформує ДБР.
Стосовно іншого нападника досудове розслідування також закінчене.
“Наразі відкриті матеріали кримінального провадження для ознайомлення, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду”, — йдеться в повідомленні.