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Нападение на украинских пограничников: завершено расследование в отношении второго СБУшника

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении заместителя начальника районного отдела УСБУ в Сумской области, которого подозревают в нападении на пограничников в Сумах вместе со своим коллегой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.

Нападение на украинских пограничников: завершено расследование в отношении второго СБУшника

Цитата

“Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении заместителя начальника районного отдела УСБУ в Сумской области, который вместе со своим коллегой совершил дерзкое нападение на пограничников в Сумах”, — говорится в сообщении.

Детали

Следствие установило, что во время отдыха на озере сотрудники Службы решили напасть на пограничников и завладеть их оружием и боеприпасами.

“Ночью 18 июля 2021 года они неожиданно напали на пограничников, в тот момент охранявших государственную границу, заблокировали служебный автомобиль последних. Преодолев сопротивление пограничников нападавшие начали наносить им многочисленные удары в различные части тела. После того завладели двумя автоматами АКС-74, боевыми патронами к ним и быстро покинули место преступления”, — отмечается в сообщении.

Следователи ГБР оперативно задержали двух сотрудников СБУ и сообщили им о подозрении в завладении огнестрельным оружием путем злоупотребления служебным положением организованной группой, сопряженное с насилием, и в умышленном причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений (ч. 3 ст. 262, ч. 2 ст. 345 УК Украины).

В ГБР напомнили, что один из сотрудников СБУ полностью признал свою вину в совершенных преступлениях. Между ним и прокурором заключено соглашение о признании виновности, которое направлено в суд с обвинительным актом.

“Приговором Краснопольского районного суда Сумской области сотрудник СБУ признан виновным и ему назначено меру наказания в виде 5 лет лишения свободы (с испытательным сроком 3 года), лишения воинского звания лейтенанта и лишение права занимать должности в правоохранительных органах Украины”, — информирует ГБР.

Относительно другого нападающего досудебное расследование также закончено.

“Сейчас открыты материалы уголовного производства для ознакомления, после чего обвинительный акт будет направлен в суд”, — говорится в сообщении.

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