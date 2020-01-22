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Трьох працівників Держпраці засуджено за підробку службових документів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Дарницький районний суд Києва засудив до 1 року трьох службових осіб ГУ Держпраці у Києві та Київській області за підробку службових документів. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва у Facebook.

Трьох працівників Держпраці засуджено за підробку службових документів

"Вироком Дарницького районного суду Києва службовців засуджено до обмеження волі строком на 1 рік з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави чи органів місцевого самоврядування строком на 1 рік", - йдеться у повідомленні.

Так, вказані службовці, будучи уповноваженими на прийняття іспитів з питань охорони праці та пожежної безпеки в осіб, які згідно з законом зобов’язані проходити відповідну перевірку, фактично не проводили жодних іспитів, а лише вносили до протоколів засідання комісії відомості про те, що особи пройшли таку перевірку та видавали їм відповідні посвідчення.

"У ході судового розгляду місцевою прокуратурою повністю доведено винуватість трьох працівників Держпраці у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, судитимуть посадовців, які привласнили майже 100 тисяч тонн скрапленого газу.

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