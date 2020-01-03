Судитимуть посадовців, які привласнили майже 100 тис. тонн скрапленого газу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. До суду скерували обвинувальний акт стосовно шести посадових осіб, яких підозрюють у привласненні 93 тис. тонн скрапленого газу. Про це повідомляє УНН з посиланням на сектор комунікації поліції Івано-Франківщини.
“2 січня 2020 року завершено розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні, щодо членів організованої групи (шести посадових осіб) у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми в складі організованої групи) та ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення в складі організованої групи) КК України”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що досудове розслідування встановило, що з березня по грудень 2018 року, члени організованої злочинної групи організували злочинну схему привласнення скрапленого газу, закупленого за заниженими цінами для потреб населення, а в подальшому його реалізацію за комерційними цінами приватним структурам. При цьому підозрювані підлаштовували злочинні дії під господарську діяльність шляхом внесення недостовірних відомостей у бухгалтерську документацію. Підозрювані є мешканцями Івано-Франківської та Львівської областей, віком від 30 до 50 років, і були посадовими особами дочірнього підприємства “Івано-Франківськ-Пропан” ПАТ “Івано-Франківськгаз”.
“За вказаний період членами зазначеної організованої групи було привласнено та розтрачено скраплений газ в кількості 93,81 т. на загальну суму 832837, 45 грн”, — повідомили у секторі комунікації.
Також вказано, що правоохоронці вилучили у підозрюваних 500 тисяч доларів США, 22 тисячі євро, 240 тисяч гривень, золоті злитки на понад 8 мільйонів гривень, “чорнові” записи та іншу документацію.
“Одному із підозрюваних, судом було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, іншим п’ятьом обрані запобіжні заходи у вигляді грошової застави”, — додали у секторі комунікації.
Нагадаємо, посадовець філії “Житомиргаз” вимагав хабар та для залякування відключив від газу цілу вулицю.