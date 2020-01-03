Судить чиновников, которые присвоили почти 100 тыс. тонн сжиженного газа

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КИЕВ. 3 января. УНН. В суд направили обвинительное заключение в отношении шести должностных лиц, подозреваемых в присвоении 93 тыс. тонн сжиженного газа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

“2 января 2020 года завершено расследование и направлено в суд обвинительный акт в уголовном производстве, в отношении членов организованной группы (шести должностных лиц) в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы в составе организованной группы) и ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог в составе организованной группы) УК Украины”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что досудебное расследование установило, что с марта по декабрь 2018 года, члены организованной преступной группы организовали преступную схему присвоения сжиженного газа, закупленного по заниженным ценам для нужд населения, а в дальнейшем его реализацию по коммерческим ценам частным структурам. При этом подозреваемые подстраивали преступные действия под хозяйственную деятельность путем внесения недостоверных сведений в бухгалтерскую документацию. Подозреваемые являются жителями Ивано-Франковской и Львовской областей, в возрасте от 30 до 50 лет, и были должностными лицами дочернего предприятия “Ивано-Франковск-Пропан” ПАО “Ивано-Франковскгаз”.

“За указанный период членами указанной организованной группы было присвоено и растрачено сжиженный газ в количестве 93,81 т. На общую сумму 832 837, 45 грн”, — сообщили в секторе коммуникации.

Также указано, что правоохранители изъяли у подозреваемых 500 тысяч долларов США, 22 тысяч евро, 240 тысяч гривен, золотые слитки на более 8 миллионов гривен, “черновые” записи и другую документацию.

“Одному из подозреваемых, судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, другим пяти избраны меры пресечения в виде денежного залога”, — добавили в секторе коммуникации.

Напомним, чиновник филиала “Житомиргаз” требовал взятку и для запугивания отключил от газа целую улицу.

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