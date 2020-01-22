Трех работников Гоструда осуждено за подделку служебных документов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Дарницкий районный суд Киева приговорил к 1 году трех должностных лиц ГУ Гоструда в Киеве и Киевской области за подделку служебных документов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева в Facebook.
"Приговором Дарницкого районного суда Киева служащих приговорено к ограничению свободы сроком на 1 год с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или органов местного самоуправления сроком на 1 год", - говорится в сообщении.
Так, указанные служащие, будучи уполномоченными на принятие экзаменов по охране труда и пожарной безопасности у лиц, которые по закону обязаны проходить соответствующую проверку, фактически не проводили никаких экзаменов, а лишь вносили в протоколы заседания комиссии сведения о том, что лица прошли такую проверку и выдавали им соответствующие удостоверения.
"В ходе судебного разбирательства местной прокуратурой полностью доказана виновность трех работников Гоструда в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины", - отмечается в сообщении.
Напомним, будут судить чиновников, которые присвоили почти 100 тысяч тонн сжиженного газа.