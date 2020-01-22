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Трех работников Гоструда осуждено за подделку служебных документов

Киев • УНН

 • 21201 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Дарницкий районный суд Киева приговорил к 1 году трех должностных лиц ГУ Гоструда в Киеве и Киевской области за подделку служебных документов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева в Facebook.

Трех работников Гоструда осуждено за подделку служебных документов

"Приговором Дарницкого районного суда Киева служащих приговорено к ограничению свободы сроком на 1 год с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или органов местного самоуправления сроком на 1 год", - говорится в сообщении.

Так, указанные служащие, будучи уполномоченными на принятие экзаменов по охране труда и пожарной безопасности у лиц, которые по закону обязаны проходить соответствующую проверку, фактически не проводили никаких экзаменов, а лишь вносили в протоколы заседания комиссии сведения о том, что лица прошли такую проверку и выдавали им соответствующие удостоверения.

"В ходе судебного разбирательства местной прокуратурой полностью доказана виновность трех работников Гоструда в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины", - отмечается в сообщении.

Напомним, будут судить чиновников, которые присвоили почти 100 тысяч тонн сжиженного газа.

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