Трьох ізраїльтян застрелили на переході на Західному Березі річки Йордан
Київ • УНН
Троє ізраїльських цивільних осіб застрелені на КПП Алленбі між Західним берегом і Йорданією. Нападника було вбито, проводяться перевірки щодо можливої наявності вибухівки в його транспортному засобі.
Трьох ізраїльських цивільних осіб було застрелено в неділю поблизу кордону з Йорданією, повідомила ізраїльська влада. Нападника було вбито, заявили армія і поліція.
Передає УНН із посиланням на ANSA.
Унаслідок терористичної атаки на контрольно-пропускному пункті Алленбі між Західним берегом і Йорданією, було вбито щонайменше трьох ізраїльтян.
Після реанімаційних заходів парамедики і співробітники швидкої допомоги констатували смерть трьох чоловіків віком близько 50 років, які дістали вогнепальні поранення
Нападника було вбито, повідомили в армії і поліції, не уточнивши його особу.
Наразі проводять перевірки, щоб встановити, чи був транспортний засіб, у якому їхав терорист, начинений вибухівкою.
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