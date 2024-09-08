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Трьох ізраїльтян застрелили на переході на Західному Березі річки Йордан

Київ • УНН

 • 20922 перегляди

Троє ізраїльських цивільних осіб застрелені на КПП Алленбі між Західним берегом і Йорданією. Нападника було вбито, проводяться перевірки щодо можливої наявності вибухівки в його транспортному засобі.

Трьох ізраїльських цивільних осіб було застрелено в неділю поблизу кордону з Йорданією, повідомила ізраїльська влада. Нападника було вбито, заявили армія і поліція.

Передає УНН із посиланням на ANSA.

Унаслідок терористичної атаки на контрольно-пропускному пункті Алленбі між Західним берегом і Йорданією, було вбито щонайменше трьох ізраїльтян.

Після реанімаційних заходів парамедики і співробітники швидкої допомоги констатували смерть трьох чоловіків віком близько 50 років, які дістали вогнепальні поранення

- повідомили в екстрених службах.

Нападника було вбито, повідомили в армії і поліції, не уточнивши його особу.

Наразі проводять перевірки, щоб встановити, чи був транспортний засіб, у якому їхав терорист, начинений вибухівкою.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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