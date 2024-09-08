Трех израильтян застрелили на переходе на Западном Берегу реки Иордан

Три израильских гражданских лица были застрелены в воскресенье вблизи границы с Иорданией, сообщили израильские власти. Нападавший был убит, заявили армия и полиция.

Передает УНН со ссылкой на ANSA.

В результате террористической атаки на контрольно-пропускном пункте Алленби между Западным берегом и Иорданией, были убиты по меньшей мере три израильтянина.

После реанимационных мероприятий парамедики и сотрудники скорой помощи констатировали смерть трех мужчин возрастом около 50 лет, которые получили огнестрельные ранения - сообщили в экстренных службах.

Нападавший был убит, сообщили в армии и полиции, не уточнив его личность.

Сейчас проводят проверки, чтобы установить, было ли транспортное средство, в котором ехал террорист, начиненное взрывчаткой.

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