Трех израильтян застрелили на переходе на Западном Берегу реки Иордан
Киев • УНН
Трое израильских гражданских лиц застрелены на КПП Алленби между Западным берегом и Иорданией. Нападавший был убит, проводятся проверки относительно возможного наличия взрывчатки в его транспортном средстве.
Три израильских гражданских лица были застрелены в воскресенье вблизи границы с Иорданией, сообщили израильские власти. Нападавший был убит, заявили армия и полиция.
Передает УНН со ссылкой на ANSA.
В результате террористической атаки на контрольно-пропускном пункте Алленби между Западным берегом и Иорданией, были убиты по меньшей мере три израильтянина.
После реанимационных мероприятий парамедики и сотрудники скорой помощи констатировали смерть трех мужчин возрастом около 50 лет, которые получили огнестрельные ранения
Нападавший был убит, сообщили в армии и полиции, не уточнив его личность.
Сейчас проводят проверки, чтобы установить, было ли транспортное средство, в котором ехал террорист, начиненное взрывчаткой.
Нетаньягу назвав "ганебним" рішення Британії призупинити видачу деяких ліцензій на експорт зброї в Ізраїль3 сентября 2024, 13:21 • 12949 просмотров