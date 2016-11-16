Трьох іноземців, які намагалися перевезти в Європу 38 кг героїну, засудили до 10 років
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Дніпровський районний суд Києва засудив до 10 років вязниці трьох громадян Турецької Республіки, які намагалися транзитом через Україну перевезти з Киргизії до Європи 38 кілограм героїну. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Києва.
Так, в ході слідчих дій у приміщеннях столичного ресторанно-розважального комплексу, де проживали іноземці, а також в автомобілі, який вони використовували, правоохоронці вилучили 109 згортків з порошкоподібною речовиною загальною масою 38 кг.
Згідно з висновками експертів, вилучена речовина містила особливо небезпечний наркотичний засіб — героїн.
Вироком суду трьох громадян Турецької Республіки визнано винними у вчинені злочину, передбаченого ч.3 ст.307 (Незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту наркотичних засобів в особливо великому розмірі) КК України та засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.