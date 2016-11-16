Трех иностранцев, которые пытались перевезти в Европу 38 кг героина, приговорили к 10 годам
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Днепровский районный суд Киева приговорил к 10 годам тюрьмы трех граждан Турецкой Республики, которые пытались транзитом через Украину перевезти из Киргизии в Европу 38 килограмм героина. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
Так, в ходе следственных действий в помещениях столичного ресторанно-развлекательного комплекса, где проживали иностранцы, а также в автомобиле, который они использовали, правоохранители изъяли 109 свертков с порошкообразным веществом общей массой 38 кг.
Согласно выводам экспертов, изъятое вещество содержало особо опасное наркотическое средство - героин.
Приговором суда трое граждан Турецкой Республики признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.307 (Незаконное приобретение, хранение и перевозка с целью сбыта наркотических средств в особо крупном размере) УК Украины и приговорены к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.