Трех иностранцев, которые пытались перевезти в Европу 38 кг героина, приговорили к 10 годам

Так, в ходе следственных действий в помещениях столичного ресторанно-развлекательного комплекса, где проживали иностранцы, а также в автомобиле, который они использовали, правоохранители изъяли 109 свертков с порошкообразным веществом общей массой 38 кг.

Согласно выводам экспертов, изъятое вещество содержало особо опасное наркотическое средство - героин.

Приговором суда трое граждан Турецкой Республики признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.307 (Незаконное приобретение, хранение и перевозка с целью сбыта наркотических средств в особо крупном размере) УК Украины и приговорены к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.