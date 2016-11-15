Тривалість перекриття руху на вулиці Хрещатик залежитиме від ситуації - О.Блищик
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Станом на 14:10 рух транспорту на вулиці Хрещатик перекрито, і поліція буде діяти залежно від ситуації. Про це у коментарі УНН повідомила речник ГУ НП у Києві Оксана Блищик.
"Поліція буде діяти по ситуації", – сказала вона, відповідаючи на запитання, коли скасують обмеження для руху транспорту на вулиці Хрещатик.
Зараз на початку центральної вулиці столиці перебуває кілька декілька десятків правоохоронців.
Нагадаємо, рух транспорту відновлено на вулиці Грушевського у Києві.
За даними поліції, затриманих під час масових акцій у Києві немає.